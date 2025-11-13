Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Piaseczno
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w gmina Piaseczno, Polska

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 6 pokojów w Golkow, Polska
Mieszkanie 6 pokojów
Golkow, Polska
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/2
Nowoczesny dom 160 m² z ogrodem 400 m² | Gołków, k. Piaseczna Do sprzedania komfortowy, funk…
$361,195
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
OKEASK
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Udać się