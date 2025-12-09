Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Parzeczew
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w gmina Parzeczew, Polska

1 obiekt total found
Dom 8 pokojów w Skorka, Polska
Dom 8 pokojów
Skorka, Polska
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż dom wolnostojący o powierzchni 270 m² w Warszawie, Wawer, Aleksandrów Pierwszy, …
$476,678
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
OKEASK
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w gmina Parzeczew, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się