Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Ozorkow
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w gmina Ozorkow, Polska

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Sokolniki, Polska
UP UP
Dom wolnostojący 2 pokoi
Sokolniki, Polska
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa okazja   Mam na sprzedaż dom piętrowy o powierzchni 150 m2, położony na pr…
$274,584
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w gmina Ozorkow, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się