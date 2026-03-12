Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w gmina Ożarów Mazowiecki, Polska

Lokal 150m2 w Centrum Ożarowa Maz. w Ożarów Mazowiecki, Polska
Lokal 150m2 w Centrum Ożarowa Maz.
Ożarów Mazowiecki, Polska
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Do wynajęcia dwukondygnacyjny lokal biurowo - usługowy o powierzchni 150 m2 w centrum Ożarow…
Cena na żądanie
