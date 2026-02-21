Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bliźniaki na sprzedaż w gmina Ożarów Mazowiecki, Polska

1 obiekt total found
Bliźniak 4 pokoi w Wieruchów, Polska
Bliźniak 4 pokoi
Wieruchów, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom Dom to cztery pokoje. Dół to salon z łazienką i garaż. Salon połączony jest z aneksem…
$271,203
