Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Obrzycko
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w gmina Obrzycko, Polska

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Gaj Mały, Polska
Mieszkanie
Gaj Mały, Polska
Powierzchnia 1 136 m²
Działka inwestycyjna z WZ na myjnię samochodową – Gaj Mały, gmina Obrzycko
$125,334
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w gmina Obrzycko, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się