Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Kuslin
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w gmina Kuslin, Polska

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie w Turkowo, Polska
Mieszkanie
Turkowo, Polska
Powierzchnia 1 150 m²
Wynajem hali magazynowej namiotowej w Turkowie – funkcjonalna przestrzeń od zaraz!
$3,015
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська
Mieszkanie w Turkowo, Polska
Mieszkanie
Turkowo, Polska
Powierzchnia 1 900 m²
Wynajem placu utwardzonego w Turkowie – idealne miejsce na Twoją działalność!
$1,096
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Udać się