  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Krupski Mlyn
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w gmina Krupski Mlyn, Polska

1 obiekt total found
Hotel 922 m² w Krupski Młyn, Polska
Hotel 922 m²
Krupski Młyn, Polska
Powierzchnia 922 m²
Liczba kondygnacji 3
Rodzaj inwestycji: nieruchomość mieszkalna z możliwością ponownego wykorzystania i rozszerze…
$682,650
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Deutsch, Polski
