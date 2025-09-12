Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Kleczew
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w gmina Kleczew, Polska

1 obiekt total found
Dom w Treby Stare, Polska
Dom
Treby Stare, Polska
Powierzchnia 1 020 m²
Dom z ogrodem położony zaledwie ok. 150 metrów w linii prostej od jeziora Budzisławskiego – …
$570,530
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w gmina Kleczew, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się