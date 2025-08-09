Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Grodziec
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w gmina Grodziec, Polska

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Czarnybród, Polska
Mieszkanie
Czarnybród, Polska
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż 200 letni dom, zbudowany z rudy, tzw. „Żelazne Domy z Puszczy Pyzdrskiej” w miej…
$534,303
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w gmina Grodziec, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się