Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Gaworzyce
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w gmina Gaworzyce, Polska

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Srem, Polska
Mieszkanie
Srem, Polska
Powierzchnia 75 m²
Przedstawiam Państwu na sprzedaż: lokal handlowo – usługowy o powierzchni użytkowej ok. 75 m…
$159,378
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w gmina Gaworzyce, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się