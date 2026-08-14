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Mieszkania na sprzedaż w gmina Duszniki, Polska

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2 obiekty total found
Mieszkanie w Ceradz Dolny, Polska
Mieszkanie
Ceradz Dolny, Polska
Powierzchnia 527 m²
Przedstawiamy rezydencję z nowoczesnymi rozwiązaniami o powierzchni użytkowej 526,5 m², zlok…
$1,18M
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Mieszkanie w Podrzewie, Polska
Mieszkanie
Podrzewie, Polska
Powierzchnia 603 m²
Działki budowlane – ul. Sękowska Zielona okolica i szybki dojazd do Poznania
$26,511
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Realting.com
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Parametry nieruchomości w gmina Duszniki, Polska

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