Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Błonie
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w gmina Błonie, Polska

3 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Bramki, Polska
Dom 4 pokoi
Bramki, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1/1
Ożarów Mazowiecki, Bramki, ul. Białych Brzóz.Wolnostojący dom 93,2 m² (80 m² użyt.) na 825 m…
$303,817
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
OKEASK
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Bliźniak 4 pokoi w Bieniewice, Polska
Bliźniak 4 pokoi
Bieniewice, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 1
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Błonie, Polska
Bliźniak 4 pokoi
Błonie, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 2
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w gmina Błonie, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się