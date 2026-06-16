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Domy na sprzedaż w Częstochowa, Polska

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący 15 pokojów w Częstochowa, Polska
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Dom wolnostojący 15 pokojów
Częstochowa, Polska
Pokoje 15
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 3
OKAZYJNA SPRZEDAŻ BEZ POŚREDNIKÓW Częstochowa ul. IKARA Wyjątkowa nieruchomość inwestycyjn…
$494,800
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Polski
Dom 7 pokojów w Częstochowa, Polska
Dom 7 pokojów
Częstochowa, Polska
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 520 m²
Liczba kondygnacji 2
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu wyjątkową nieruchomość, położoną w najbardziej presti…
$1,23M
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Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Polski
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Częstochowa, Polska

z garażem
z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
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