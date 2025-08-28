Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. Bydgoszcz
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Bydgoszcz, Polska

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Bydgoszcz, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Bydgoszcz, Polska
Pokoje 3
Powierzchnia 53 m²
Do wynajmu mieszkanie 3- pokojowe z widną kuchnią w doskonałej lokalizacji: Bydgoszcz – Wyży…
$628
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Udać się