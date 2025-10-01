Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Filipiny
  3. Tagaytay
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Tagaytay, Filipiny

mieszkania
6
6 obiektów total found
Condo w Iruhin South, Filipiny
Condo
Iruhin South, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
1-Bedroom Unit – Tagaytay Highlands Property Highlights: Location: Tagaytay Highlands – Prem…
$163,305
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Iruhin South, Filipiny
Condo
Iruhin South, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
1-Bedroom Unit – Tagaytay Highlands Property Highlights: Location: Tagaytay Highlands – Prem…
$163,305
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Tagaytay, Filipiny
Condo
Tagaytay, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
Prime Residences | 2-Bedroom, 58 sqm Experience modern living in this well-appointed 2-bedro…
$120,330
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
AdriastarAdriastar
Condo w Tagaytay, Filipiny
Condo
Tagaytay, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
Prime Residences | 2-Bedroom, 58 sqm Experience modern living in this well-appointed 2-bedro…
$120,330
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Iruhin South, Filipiny
Condo
Iruhin South, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
1-Bedroom Unit – Tagaytay Highlands Property Highlights: Location: Tagaytay Highlands – Prem…
$163,305
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Tagaytay, Filipiny
Condo
Tagaytay, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
Prime Residences | 2-Bedroom, 58 sqm Experience modern living in this well-appointed 2-bedro…
$120,330
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Estate Service 24Estate Service 24

Parametry nieruchomości w Tagaytay, Filipiny

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się