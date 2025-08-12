Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mandaue, Filipiny

mieszkania
3
3 obiekty total found
Condo w Mandaue, Filipiny
Condo
Mandaue, Filipiny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 207 m²
Penthouse 3- Sypialnia w Mantawi Residences - Plac Mandaue City Luksusowe LivingPrestige, Pr…
$1,00M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Parametry nieruchomości w Mandaue, Filipiny

Tanie
Luksusowe
