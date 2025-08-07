Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w El Nido, Filipiny

Willa w Villa Libertad, Filipiny
Willa
Villa Libertad, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 266 m²
1- Sypialnia Cliffside Villa w El Nido Beach Resorts Gdzie zrównoważony luksusowe meets wysp…
$649,000
Willa w Villa Libertad, Filipiny
Willa
Villa Libertad, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
1- Sypialnia Treehouse Villa A ukryte ucieczki wśród drzewPodnieść swoje doświadczenie na wy…
$415,500
Willa w Villa Libertad, Filipiny
Willa
Villa Libertad, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 226 m²
1- Sypialnia Overwater Villa Zrównoważony Luksus w RajuWejdź w swój prywatny rekolekcje, gdz…
$749,000
Mieszkanie 1 pokój w Villa Libertad, Filipiny
Mieszkanie 1 pokój
Villa Libertad, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 191 m²
1-Sypialnia Deluxe Villa Prywatny Eco- Luksusowe Rekolekcje w RajuDoświadcz piękna wyspy żyj…
$499,000
Willa w Villa Libertad, Filipiny
Willa
Villa Libertad, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 266 m²
2- Sypialnia Cliffside VillaZrównoważony luksus z widokiem jak nie ma innychOdkryj ostateczn…
$749,000
Willa w Villa Libertad, Filipiny
Willa
Villa Libertad, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 322 m²
2- Sypialnia Grand Villa Podwyższony Ekoluksus życia w sercu RajuOdkryj nowy poziom wyrafino…
$899,000
