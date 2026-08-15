  1. Realting.com
  2. Oman
  3. Salalah Province
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Salalah Province, Oman

;
domy
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Salalah Resort
Zespół mieszkaniowy Salalah Resort
Zespół mieszkaniowy Salalah Resort
Zespół mieszkaniowy Salalah Resort
Zespół mieszkaniowy Salalah Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Salalah Resort
Zespół mieszkaniowy Salalah Resort
Salalah Province, Oman
od
$149,800
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 36–107 m²
4 obiekty nieruchomości 4
W pełni zintegrowana społeczność przybrzeżna położona w Hawana Salalah, Oman. Położony bezpośrednio nad Morzem Arabskim i Oceanem Indyjskim, ten ekskluzywny rozwój stanowi najbardziej zielone wybrzeże Bliskiego Wschodu i oferuje niezrównany luksusowy styl życia.Zaprojektowane dla tych, którz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
77.0
299,500
Mieszkanie 2 pokoi
107.0
490,000
Mieszkanie
36.0
150,000
Kawalerka
36.0
149,800
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się