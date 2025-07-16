Kompleks mieszkalny Salalah Resort

W pełni zintegrowana społeczność przybrzeżna położona w Hawana Salalah, Oman. Położony bezpośrednio nad Morzem Arabskim i Oceanem Indyjskim, ten ekskluzywny rozwój stanowi najbardziej zielone wybrzeże Bliskiego Wschodu i oferuje niezrównany luksusowy styl życia.

Zaprojektowane dla tych, którzy domagają się niezwykłych, złożonych oferuje ekskluzywne partnerstwa mieszkaniowe z światowej sławy marek, takich jak Jacob & Co, Elie Saab, Luxury Living Group, Trussardi, Bentley Home, Kadar, John Richmond i Gianfranco Ferre Home.

Każda posiadłość tutaj jest dostarczona w pełni umeblowana. Będziesz otoczony przez jakość, jak każdy hotel cechy:

Kamień naturalny wykończenia i bogate tekstury.

Italian-made designerskie meble i oświetlenie.

Premium sprzęt i urządzenia kuchenne.

Wysokie wykończenia i zastawy stołowe.

Oferujemy domy na każdy sposób życia, od studia do Mansion Villas.

Wyrażenie zainteresowania (EOI): 15,000 dolarów

Studios: Od 149,800 dolarów

1-Sypialnia Apartamenty: Od 299,500 dolarów

2- Sypialnia Apartamenty: Począwszy od 490 000

Dostępne również: Townhouses, Villas, Richmond Residences oraz Trussardi Residences.

Zaprojektowany jako kurort, którego nigdy nie musisz opuścić, woda nigdy nie jest daleko. Mieszkańcy mają dostęp do:

Prywatna plaża na poranne pływanie, opalanie się lub spokojne spacery wzdłuż brzegu.

Wspaniały basen centralny i spokojne kanały wodne.

ekskluzywny Beach Club i w pełni wyposażona siłownia.

Oddany Medical Wellness Centre i Spa oferuje diagnostykę, kontrolę wellness i rekonwalescencji.

130- klucz Five- Star Hotel dla doskonałej restauracji, imprez prywatnych i relaksujących dni basen.

Przyjazne dla rodzin plenerowe place zabaw, ścieżki spacerowe i polecane opcje sprzedaży detalicznej i wypoczynku.

Doskonała lokalizacja!

Położony zaledwie 30 minut od międzynarodowego lotniska Salalah. Usytuowany w roku-okrągły cel turystyczny znany z ciepłego klimatu przybrzeżnego, bujne krajobrazy i sezonowe wodospady. Wysoko dostępne, z bezpośrednim połączeniem przez 15 linii lotniczych i 17 miejsc docelowych. Salalah wita rocznie ponad milion gości, chwaląc się przeciętnym pobytem 5,6 nocy.

Wyjątkowy długoterminowy potencjał inwestycyjny

100% Freehold Własność dla zagranicznych nabywców.

Kupujący kwalifikują się do korzystania z odnawialnej dwuletniej wizy pobytowej.

Korzyść z niskiego otoczenia podatkowego bez podatku od spadków.

Ciesz się atrakcją turystyczną przez cały rok, w tym bardzo popularny sezon khareef.

Capitalize na dwucyfrowy wzrost cen mieszkaniowych rok - na rok.

Długoterminowy wzrost jest mocno wspierany przez inicjatywę Oman Vision 2040.

Elastyczny plan płatności 50 / 50

Zabezpiecz swoją nieruchomość przed Q4 2028 Przewoźnik z bardzo atrakcyjną strukturą płatności:

10% w przypadku rezerwacji. 10% na SPA (45 dni po rezerwacji). 5% Sześć miesięcy po rezerwacji. 5% Dwanaście miesięcy po rezerwacji. 10% Osiemnaście miesięcy po rezerwacji. 10% Twenty- Cztery miesiące po rezerwacji. 50% na Handover.

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