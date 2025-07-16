Kompleks mieszkalny Salalah Resort

W pełni zintegrowana społeczność przybrzeżna położona w Hawana Salalah, Oman. Położony bezpośrednio nad Morzem Arabskim i Oceanem Indyjskim, ten ekskluzywny rozwój stanowi najbardziej zielone wybrzeże Bliskiego Wschodu i oferuje niezrównany luksusowy styl życia.
Zaprojektowane dla tych, którzy domagają się niezwykłych, złożonych oferuje ekskluzywne partnerstwa mieszkaniowe z światowej sławy marek, takich jak Jacob & Co, Elie Saab, Luxury Living Group, Trussardi, Bentley Home, Kadar, John Richmond i Gianfranco Ferre Home.
Każda posiadłość tutaj jest dostarczona w pełni umeblowana. Będziesz otoczony przez jakość, jak każdy hotel cechy:
- Kamień naturalny wykończenia i bogate tekstury.
- Italian-made designerskie meble i oświetlenie.
- Premium sprzęt i urządzenia kuchenne.
- Wysokie wykończenia i zastawy stołowe.
Oferujemy domy na każdy sposób życia, od studia do Mansion Villas.
- Wyrażenie zainteresowania (EOI): 15,000 dolarów
- Studios: Od 149,800 dolarów
- 1-Sypialnia Apartamenty: Od 299,500 dolarów
- 2- Sypialnia Apartamenty: Począwszy od 490 000
- Dostępne również: Townhouses, Villas, Richmond Residences oraz Trussardi Residences.
Zaprojektowany jako kurort, którego nigdy nie musisz opuścić, woda nigdy nie jest daleko. Mieszkańcy mają dostęp do:
- Prywatna plaża na poranne pływanie, opalanie się lub spokojne spacery wzdłuż brzegu.
- Wspaniały basen centralny i spokojne kanały wodne.
- ekskluzywny Beach Club i w pełni wyposażona siłownia.
- Oddany Medical Wellness Centre i Spa oferuje diagnostykę, kontrolę wellness i rekonwalescencji.
- 130- klucz Five- Star Hotel dla doskonałej restauracji, imprez prywatnych i relaksujących dni basen.
- Przyjazne dla rodzin plenerowe place zabaw, ścieżki spacerowe i polecane opcje sprzedaży detalicznej i wypoczynku.
Doskonała lokalizacja!
- Położony zaledwie 30 minut od międzynarodowego lotniska Salalah.
- Usytuowany w roku-okrągły cel turystyczny znany z ciepłego klimatu przybrzeżnego, bujne krajobrazy i sezonowe wodospady.
- Wysoko dostępne, z bezpośrednim połączeniem przez 15 linii lotniczych i 17 miejsc docelowych.
- Salalah wita rocznie ponad milion gości, chwaląc się przeciętnym pobytem 5,6 nocy.
Wyjątkowy długoterminowy potencjał inwestycyjny
- 100% Freehold Własność dla zagranicznych nabywców.
- Kupujący kwalifikują się do korzystania z odnawialnej dwuletniej wizy pobytowej.
- Korzyść z niskiego otoczenia podatkowego bez podatku od spadków.
- Ciesz się atrakcją turystyczną przez cały rok, w tym bardzo popularny sezon khareef.
- Capitalize na dwucyfrowy wzrost cen mieszkaniowych rok - na rok.
- Długoterminowy wzrost jest mocno wspierany przez inicjatywę Oman Vision 2040.
Elastyczny plan płatności 50 / 50
Zabezpiecz swoją nieruchomość przed Q4 2028 Przewoźnik z bardzo atrakcyjną strukturą płatności:
- 10% w przypadku rezerwacji.
- 10% na SPA (45 dni po rezerwacji).
- 5% Sześć miesięcy po rezerwacji.
- 5% Dwanaście miesięcy po rezerwacji.
- 10% Osiemnaście miesięcy po rezerwacji.
- 10% Twenty- Cztery miesiące po rezerwacji.
- 50% na Handover.
Skontaktuj się z nami, aby zarezerwować najlepsze jednostki!