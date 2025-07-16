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Kompleks mieszkalny Salalah Resort

Salalah Province, Oman
od
$149,800
BTC
1.7818412
ETH
93.3939143
USDT
148 104.9389734
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
17
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ID: 39757
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Oman
  • Region / Państwo
    Muhafazat Zufar
  • Miasto
    Salalah Province
  • Adres
    Duqm Hasik Salalah Road, 17

O kompleksie

Przeniesienie
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W pełni zintegrowana społeczność przybrzeżna położona w Hawana Salalah, Oman. Położony bezpośrednio nad Morzem Arabskim i Oceanem Indyjskim, ten ekskluzywny rozwój stanowi najbardziej zielone wybrzeże Bliskiego Wschodu i oferuje niezrównany luksusowy styl życia.

Zaprojektowane dla tych, którzy domagają się niezwykłych, złożonych oferuje ekskluzywne partnerstwa mieszkaniowe z światowej sławy marek, takich jak Jacob & Co, Elie Saab, Luxury Living Group, Trussardi, Bentley Home, Kadar, John Richmond i Gianfranco Ferre Home.

Każda posiadłość tutaj jest dostarczona w pełni umeblowana. Będziesz otoczony przez jakość, jak każdy hotel cechy:

  • Kamień naturalny wykończenia i bogate tekstury.
  • Italian-made designerskie meble i oświetlenie.
  • Premium sprzęt i urządzenia kuchenne.
  • Wysokie wykończenia i zastawy stołowe.

Oferujemy domy na każdy sposób życia, od studia do Mansion Villas.

  • Wyrażenie zainteresowania (EOI): 15,000 dolarów
  • Studios: Od 149,800 dolarów
  • 1-Sypialnia Apartamenty: Od 299,500 dolarów
  • 2- Sypialnia Apartamenty: Począwszy od 490 000
  • Dostępne również: Townhouses, Villas, Richmond Residences oraz Trussardi Residences.

Zaprojektowany jako kurort, którego nigdy nie musisz opuścić, woda nigdy nie jest daleko. Mieszkańcy mają dostęp do:

  • Prywatna plaża na poranne pływanie, opalanie się lub spokojne spacery wzdłuż brzegu.
  • Wspaniały basen centralny i spokojne kanały wodne.
  • ekskluzywny Beach Club i w pełni wyposażona siłownia.
  • Oddany Medical Wellness Centre i Spa oferuje diagnostykę, kontrolę wellness i rekonwalescencji.
  • 130- klucz Five- Star Hotel dla doskonałej restauracji, imprez prywatnych i relaksujących dni basen.
  • Przyjazne dla rodzin plenerowe place zabaw, ścieżki spacerowe i polecane opcje sprzedaży detalicznej i wypoczynku.

Doskonała lokalizacja!

  1. Położony zaledwie 30 minut od międzynarodowego lotniska Salalah.
  2. Usytuowany w roku-okrągły cel turystyczny znany z ciepłego klimatu przybrzeżnego, bujne krajobrazy i sezonowe wodospady.
  3. Wysoko dostępne, z bezpośrednim połączeniem przez 15 linii lotniczych i 17 miejsc docelowych.
  4. Salalah wita rocznie ponad milion gości, chwaląc się przeciętnym pobytem 5,6 nocy.

Wyjątkowy długoterminowy potencjał inwestycyjny

  • 100% Freehold Własność dla zagranicznych nabywców.
  • Kupujący kwalifikują się do korzystania z odnawialnej dwuletniej wizy pobytowej.
  • Korzyść z niskiego otoczenia podatkowego bez podatku od spadków.
  • Ciesz się atrakcją turystyczną przez cały rok, w tym bardzo popularny sezon khareef.
  • Capitalize na dwucyfrowy wzrost cen mieszkaniowych rok - na rok.
  • Długoterminowy wzrost jest mocno wspierany przez inicjatywę Oman Vision 2040.

Elastyczny plan płatności 50 / 50

Zabezpiecz swoją nieruchomość przed Q4 2028 Przewoźnik z bardzo atrakcyjną strukturą płatności:

  1. 10% w przypadku rezerwacji.
  2. 10% na SPA (45 dni po rezerwacji).
  3. 5% Sześć miesięcy po rezerwacji.
  4. 5% Dwanaście miesięcy po rezerwacji.
  5. 10% Osiemnaście miesięcy po rezerwacji.
  6. 10% Twenty- Cztery miesiące po rezerwacji.
  7. 50% na Handover.

Skontaktuj się z nami, aby zarezerwować najlepsze jednostki!

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Lokalizacja na mapie

Salalah Province, Oman
Jedzenie i picie

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Agencja
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