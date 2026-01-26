Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Oman
  3. Muhafazat Maskat
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Muhafazat Maskat, Oman

Muscat Province
7
13 obiektów total found
Dom 1 pokój w Muhafazat Maskat, Oman
Dom 1 pokój
Muhafazat Maskat, Oman
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Apartamenty w Omanie z ogrodem, raty 0%, Maskat Apartamenty w Maskacie w Omanie z prywatn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Muhafazat Maskat, Oman
Willa 2 pokoi
Muhafazat Maskat, Oman
Pokoje 2
Powierzchnia 157 m²
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Willa 3 pokoi w Maskat, Oman
Willa 3 pokoi
Maskat, Oman
Pokoje 3
Powierzchnia 125 m²
Rizz VillasRizz Villas - luksusowe wille na wybrzeżu morza w pobliżu pola golfowegoCiesz się…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
OneOne
Willa w Muhafazat Maskat, Oman
Willa
Muhafazat Maskat, Oman
Powierzchnia 125 m²
Sunrise Haven Luxury VillasSunrise Haven Luxury Villas: kurort życia z widokiem na oceanSunr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Willa 3 pokoi w Maskat, Oman
Willa 3 pokoi
Maskat, Oman
Pokoje 3
Powierzchnia 159 m²
Rizz VillasRizz Villas - luksusowe wille na wybrzeżu morza w pobliżu pola golfowegoCiesz się…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Willa w Muhafazat Maskat, Oman
Willa
Muhafazat Maskat, Oman
Powierzchnia 159 m²
Sunrise Haven Luxury VillasSunrise Haven Luxury Villas: kurort życia z widokiem na oceanSunr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
TekceTekce
Willa 3 pokoi w Maskat, Oman
Willa 3 pokoi
Maskat, Oman
Pokoje 3
Powierzchnia 128 m²
Trump Cliff VillasTrump Cliff Villas oferuje szeroką gamę w pełni umeblowanych 3-pokojowych …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Willa 3 pokoi w Maskat, Oman
Willa 3 pokoi
Maskat, Oman
Pokoje 3
Powierzchnia 170 m²
Trump- Cliff Cliff VillasTrump Cliff Villas oferuje szeroką gamę w pełni umeblowanych 3-poko…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Willa 3 pokoi w Muhafazat Maskat, Oman
Willa 3 pokoi
Muhafazat Maskat, Oman
Pokoje 3
Powierzchnia 125 m²
Coastal Investment VillasCiesz się życiem nad morzem w luksusowych willach w AIDA, MuscatCoa…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Vienna PropertyVienna Property
Willa 3 pokoi w Maskat, Oman
Willa 3 pokoi
Maskat, Oman
Pokoje 3
Powierzchnia 275 m²
Wielka ucieczkaWielka Ucieczka - życie otoczone malowniczą naturąCiesz się panoramicznym wid…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Willa 3 pokoi w Muhafazat Maskat, Oman
Willa 3 pokoi
Muhafazat Maskat, Oman
Pokoje 3
Powierzchnia 183 m²
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Willa 3 pokoi w Muhafazat Maskat, Oman
Willa 3 pokoi
Muhafazat Maskat, Oman
Pokoje 3
Powierzchnia 159 m²
Coastal Investment VillasCiesz się życiem nad morzem w luksusowych willach w AIDA, MuscatCoa…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Willa 3 pokoi w Maskat, Oman
Willa 3 pokoi
Maskat, Oman
Pokoje 3
Powierzchnia 375 m²
Wielka ucieczkaWielka Ucieczka - życie otoczone malowniczą naturąCiesz się panoramicznym wid…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe

Typy nieruchomości w Muhafazat Maskat.

wille

Parametry nieruchomości w Muhafazat Maskat, Oman

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się