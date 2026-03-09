Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Oman
  3. Muscat Province
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Muscat Province, Oman

Maskat
6
8 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Maskat, Oman
Willa 3 pokoi
Maskat, Oman
Pokoje 3
Powierzchnia 170 m²
Trump- Cliff Cliff VillasTrump Cliff Villas oferuje szeroką gamę w pełni umeblowanych 3-poko…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Willa 3 pokoi w Maskat, Oman
Willa 3 pokoi
Maskat, Oman
Pokoje 3
Powierzchnia 375 m²
Wielka ucieczkaWielka Ucieczka - życie otoczone malowniczą naturąCiesz się panoramicznym wid…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Willa 3 pokoi w Maskat, Oman
Willa 3 pokoi
Maskat, Oman
Pokoje 3
Powierzchnia 275 m²
Wielka ucieczkaWielka Ucieczka - życie otoczone malowniczą naturąCiesz się panoramicznym wid…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
AuraAura
Willa 3 pokoi w Maskat, Oman
Willa 3 pokoi
Maskat, Oman
Pokoje 3
Powierzchnia 125 m²
Rizz VillasRizz Villas - luksusowe wille na wybrzeżu morza w pobliżu pola golfowegoCiesz się…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Dom 3 pokoi w Muhafazat Maskat, Oman
Dom 3 pokoi
Muhafazat Maskat, Oman
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 1
🌊 Willa nad morzem w Omanie • FREEHOLD • Rezydencja właścicieli nieruchomości✨ Format kurort…
$270,270
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Maskat, Oman
Willa 3 pokoi
Maskat, Oman
Pokoje 3
Powierzchnia 128 m²
Trump Cliff VillasTrump Cliff Villas oferuje szeroką gamę w pełni umeblowanych 3-pokojowych …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Willa 3 pokoi w Muhafazat Maskat, Oman
Willa 3 pokoi
Muhafazat Maskat, Oman
Pokoje 3
Powierzchnia 159 m²
Coastal Investment VillasCiesz się życiem nad morzem w luksusowych willach w AIDA, MuscatCoa…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Willa 3 pokoi w Maskat, Oman
Willa 3 pokoi
Maskat, Oman
Pokoje 3
Powierzchnia 159 m²
Rizz VillasRizz Villas - luksusowe wille na wybrzeżu morza w pobliżu pola golfowegoCiesz się…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe

Typy nieruchomości w Muscat Province.

wille

Parametry nieruchomości w Muscat Province, Oman

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się