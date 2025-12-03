Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Oman
  3. Mieszkania
  4. Apartamenty wielopoziomowe

Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Oman

Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe w Muhafazat Maskat, Oman
Apartamenty wielopoziomowe
Muhafazat Maskat, Oman
Powierzchnia 151 m²
Pozostałości ZenZen Development and Investment prezentuje Zen Residences - kompleks mieszkal…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe w Muhafazat Maskat, Oman
Apartamenty wielopoziomowe
Muhafazat Maskat, Oman
Powierzchnia 112 m²
Pozostałości ZenZen Development and Investment prezentuje Zen Residences - kompleks mieszkal…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Oman

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się