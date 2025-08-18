Mieszkanie w nowym budynku NCP-170 West One 3 is a fully furnished 2-bedroom apartment located in the heart of Kyrenia

O Projekcie
West One 3 to w pełni umeblowane mieszkanie z 2 sypialniami, zlokalizowane w samym sercu Kyrenii na Cyprze Północnym. Oferuje wygodę, bliskość plaży oraz łatwy dostęp do infrastruktury miejskiej. Z tureckim aktem własności, dostępnym dla zagranicznych nabywców, ta nieruchomość gotowa do zamieszkania to wyjątkowa okazja zakupu bezpośrednio od dewelopera.
Kluczowe Atuty
Tylko 300 m do plaży
Turecki akt własności, odpowiedni dla obcokrajowców
Centralna lokalizacja w Kyrenii z pełnym dostępem do infrastruktury
W pełni umeblowane i gotowe do zamieszkania
Dostępne Typy Lokali
Mieszkanie 2-pokojowe, umeblowane i gotowe do użytku.
Atuty Lokalizacji
290 m do plaży
Otoczone sklepami, restauracjami i usługami
Łatwy dostęp do nowoczesnej infrastruktury
Centralna Kyrenia (Girne) – główny ośrodek rynku nieruchomości na Cyprze Północnym
Udogodnienia
Doskonała lokalizacja w centrum, blisko plaży
Legalny turecki akt własności z natychmiastowym przeniesieniem
Dostępność parkingu i infrastruktury miejskiej
Wysoka jakość budowy i wykończenia wnętrz
Opcje Płatności
Depozyt £5,000; pozostała kwota płatna jednorazowo gotówką przy podpisaniu umowy.
Dlaczego warto zainwestować w West One 3, Kyrenia
Rzadka okazja zakupu gotowego do zamieszkania mieszkania 2-pokojowego w sercu Girne. Bliskość plaży (290 m), turecki akt własności i przejrzysty zakup gotówkowy czynią tę nieruchomość bezpieczną i atrakcyjną inwestycją.
O Nas
DevoDirect – Twoje bezpośrednie połączenie z wykwalifikowanymi deweloperami na całym świecie.