  2. Cypr Północny
  3. Girne Belediyesi
  Mieszkanie w nowym budynku NCP-170 West One 3 is a fully furnished 2-bedroom apartment located in the heart of Kyrenia

Mieszkanie w nowym budynku NCP-170 West One 3 is a fully furnished 2-bedroom apartment located in the heart of Kyrenia

Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$284,580
;
11
ID: 27438
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Girne Belediyesi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025

O kompleksie

O Projekcie
West One 3 to w pełni umeblowane mieszkanie z 2 sypialniami, zlokalizowane w samym sercu Kyrenii na Cyprze Północnym. Oferuje wygodę, bliskość plaży oraz łatwy dostęp do infrastruktury miejskiej. Z tureckim aktem własności, dostępnym dla zagranicznych nabywców, ta nieruchomość gotowa do zamieszkania to wyjątkowa okazja zakupu bezpośrednio od dewelopera.

Kluczowe Atuty

  • Tylko 300 m do plaży

  • Turecki akt własności, odpowiedni dla obcokrajowców

  • Centralna lokalizacja w Kyrenii z pełnym dostępem do infrastruktury

  • W pełni umeblowane i gotowe do zamieszkania

Dostępne Typy Lokali
Mieszkanie 2-pokojowe, umeblowane i gotowe do użytku.

Atuty Lokalizacji

  • 290 m do plaży

  • Otoczone sklepami, restauracjami i usługami

  • Łatwy dostęp do nowoczesnej infrastruktury

  • Centralna Kyrenia (Girne) – główny ośrodek rynku nieruchomości na Cyprze Północnym

Udogodnienia

  • Doskonała lokalizacja w centrum, blisko plaży

  • Legalny turecki akt własności z natychmiastowym przeniesieniem

  • Dostępność parkingu i infrastruktury miejskiej

  • Wysoka jakość budowy i wykończenia wnętrz

Opcje Płatności
Depozyt £5,000; pozostała kwota płatna jednorazowo gotówką przy podpisaniu umowy.

Dlaczego warto zainwestować w West One 3, Kyrenia
Rzadka okazja zakupu gotowego do zamieszkania mieszkania 2-pokojowego w sercu Girne. Bliskość plaży (290 m), turecki akt własności i przejrzysty zakup gotówkowy czynią tę nieruchomość bezpieczną i atrakcyjną inwestycją.

O Nas
DevoDirect – Twoje bezpośrednie połączenie z wykwalifikowanymi deweloperami na całym świecie.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 111.0
Cena za m², USD 2,564
Cena mieszkania, USD 284,580

Lokalizacja na mapie

Girne Belediyesi, Cypr Północny

Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku NCP-170 West One 3 is a fully furnished 2-bedroom apartment located in the heart of Kyrenia
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$284,580
