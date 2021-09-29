Co roku w wyniku badań analityków publikowany jest ranking najlepszych uczelni świata — Times Higher Education. W tym roku w badaniach wzięło udział ponad 1600 instytucji z 99 stanów. Zostały one przeanalizowane pod kątem 13 kluczowych wskaźników, które wskazywały na osiągnięcia tych uczelni w czterech obszarach: nauczanie, przekazywanie wiedzy, badania i perspektywy międzynarodowe.

Ponadto, w tym roku eksperci przeanalizowali ponad 108 milionów cytowań opublikowanych w ponad 14,4 miliona prac naukowych. Dodatkowo wzięto pod uwagę odpowiedzi na pytania od około 22 000 naukowców z całego świata. W sumie w zestawieniu znalazło się 1662 uczelni. Kolejne 452 uczelnie, które przekazały swoje dane, mogły zostać do nich dołączone, ale nie przeszły procesu selekcji.

Według badań pierwsza piątka to:

Uniwersytet Oksfordzki, Kalifornijski Instytut Techniczny, Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet w Cambridge.

Pierwsze i piąte miejsce na liście należy do uczelni brytyjskich, a pozostałe miejsca zarezerwowane są dla «Amerykanów». Jeśli chodzi o instytucje edukacyjne Wspólnoty Niepodległych Państw, najwyższą pozycję (158.) zajął Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Łomonosowa. Ukraiński Sumski Uniwersytet Państwowy zajmuje 501. miejsce. Białoruski Uniwersytet Państwowy uplasował się na 1200. miejscu.

Tworząc listę, analitycy ujawnili kilka wartych odnotowania faktów: