Rostokino District, Rosja

od €209,821

41–122 m² 30

Poddaj się: 2025

Złożona lokalizacja: LAKE Club House, położony w parku Kapustinsky'ego w pobliżu stawu, zainteresuje miłośników ciszy i samotności, ale z możliwością pozostania w centrum wydarzeń. Megamiasta LAKE chronią sąsiednie dzielnice, bujne korony drzew i srebrną powierzchnię wody przed śpiącymi autostradami LAKE. Lokalizacja nad wodą pozwala szybko uzupełnić energię wewnętrzną. Najwyższy poziom architektury, wnętrz i inżynierii spełnia najbardziej wymagające pomysły na temat tego, czym powinien być Dom. Wszystko to sprawia, że LCD LAKE jest prawdziwym miejscem siły. Dostępność transportu: Zaledwie 4 minuty od stacji metra Sviblovo. 12 minut od m. Ogród botaniczny. Do TTK 9,2 km i 10,1 km do Pierścienia Ogrodowego Infrastruktura wewnętrzna: Świat stylu i elegancji zaczyna się od wielkiego lobby. To tak, jakbyś wchodził w inny świat, więc chcesz się zatrzymać, aby szczegółowo zbadać tę wspaniałą przestrzeń. Pośpieszyły wysokie pięciometrowe sufity, nadając pomieszczeniu powagi. Promienie słoneczne przelewają się przez witraże. Przy głównym wejściu była poczta. W tym oddzielnym pokoju ze skrzynkami pocztowymi wygodnie jest odbierać i zostawiać korespondencję. Przyjazna konsjerż pomaga przejść i odebrać paczkę. Oto także strefa klubowa tylko dla mieszkańców. Obejmuje coworking i pokój zabaw dla dzieci. Druga część ma funkcjonalne pokoje: wózek, pokój « czyste nogi », łazienka. Wszystkie wejścia znajdują się na poziomie gruntu – jest to zasada środowiska wolnego od barier. System « Smart Building » działa w całym domu, a « komunikuje się z rezydentem za pomocą aplikacji na smartfony. Czytelnicy reagują nie tylko na elektroniczną kartę klucza, ale także na etykietę w smartfonie najemcy. Aby dom mógł zachwycić oczy o każdej porze roku, ogrodnicy są odpowiedzialni za podłogi lustrzane i czystość w pomieszczeniach klinerów –. Bezpieczeństwo przedmiotów tej klasy powinno być na górze. W LAKE jest bezskutecznie kontrolowany przez wiele kamer monitorujących. W nagłych wypadkach lub w zapobieganiu nieprzyjemnym incydentom funkcjonariusz ds. Bezpieczeństwa zadzwoni do zespołu szybkiego reagowania. Służba ratunkowa działa również przez całą dobę i reaguje natychmiast. Informacje zwrotne z pewnością dotrą w ciągu 10 minut, więc nie musisz długo znosić problemu w systemach inżynieryjnych.