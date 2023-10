North-Eastern Administrative Okrug, Rosja

od €224,649

36–174 m² 83

Poddaj się: 2023

Złożona lokalizacja: Lokalizacja budynków kompleksu w postaci trzypunktowej gwiazdy, a także różne wysokości budynków, pozwoliły zachować doskonałe widoki na prawie wszystkie mieszkania położone powyżej poziomu drzew. Co więcej, cechy gatunkowe regionu inspirują do osiągnięcia nowych horyzontów. Każde mieszkanie ma podstawowy pakiet “ Smart Apartment ” zapomnij o lęku przed wyciekiem; skonfiguruj skrypty technologii i zarządzania energią elektryczną; komunikować się z głosem “ Smart Apartment ”. A obecność spiżarni pozwoli Ci zachować doskonały porządek i komfort w swoim mieszkaniu Dostępność transportu: Do metra « Prospekt » - 3 minuty pieszo, 4 minuty do SVH, 9 minut do TTK, 11 minut do MKAD, 12 minut do Garden Ring Infrastruktura wewnętrzna: Zewnętrzne terytorium kompleksu jest warunkowo podzielone na trzy strefy. Główną grupą wejściową jest otwarta przestrzeń lokali handlowych (kawiarnia, apteka, salon kosmetyczny). W zamkniętym obszarze dziedzińca czas płynie jak w zwolnionym tempie. Ławki, leżaki, zaciągnięcia się, huśtawki ogrodowe zapraszają do relaksu przez godzinę lub dwie samotnie ze sobą lub w małej firmie. We wschodniej części terytorium znajdują się place zabaw dla dzieci w różnym wieku, a także boiska sportowe. Autorom projektu udało się odtworzyć atmosferę filmów dla dzieci!