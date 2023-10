Attica, Grecja

od €298,000

Poddaj się: 2022

MALIBU RESIDENCES to nowy projekt mieszkaniowy położony na bujnej przedmieściu Elliniko, tuż przy Riwierze Ateńskiej. Wyposażone w 6 piękne apartamenty z sypialnią 2, jednopokojowe mieszkanie z sypialnią 4 i zbudowane zgodnie z naszymi wysokimi standardami budowlanymi, rezydencje MALIBU to wyjątkowa okazja, aby zapewnić dostęp do tej fantastycznej lokalizacji, tuż obok The Ellinikon Metropolitan Park. Elliniko to ekskluzywne przedmieście, położone w urokliwej riwierze ateńskiej. Obszar ten jest przekształcany przez trwający 8 miliard pionierski projekt dla Aten, z wielkim naciskiem na utworzenie światowej klasy parku metropolitalnego, a także ulepszenie frontu przybrzeżnego, w pełni dostępne dla społeczeństwa. Uprzywilejowane miejsce obok Ellinikon Metropolitan Park w sercu Riwiery Ateńskiej!