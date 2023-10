Wiazyń, Białoruś

od €22,893

34–65 m² 14

Kompleks mieszkaniowy „nowoczesny”" Wygodne połączenie miejskiego formatu życia w budynku mieszkalnym z dala od bloków miasta w małym przytulnym miasteczku jest obecnie bardzo popularną opcją dla mieszkań w strefie dużego miasta. Kompleks mieszkaniowy znajduje się w mieście Fanipol. Fanipol jest jednym z najbardziej przytulnych miast satelitarnych w pobliżu Mińska. Tylko 7-10 minut jazdy samochodem z dozwoloną prędkością 120 km / h - i jesteś w Mińsku. 20 minut minibusem do stacji “ Michałowo ”. Lokalizacja mieszkania: 9 MINUT samochodem do stacji metra Petrovshchina 2 MINUTY spacer do żłobków i przedszkola 5 MINUT pieszo do gimnazjum i szkoły muzycznej 3 MINUTY spacerem do najbliższego sklepu i apteki Infrastruktura w odległości spaceru od kompleksu: Yasli – Nr ogrodu. 5, “ Yasli – Nr karty. 1 “ Dziecko ”, szkoła średnia nr. 1, instytucja państwowa “ Gimnazjum miasta. Fanipolya ”, szkoła muzyczna; Nowoczesny plac zabaw; Sklepy spożywcze: Euroopt, Dobrozen; RCC „Belagroprombank”"; Klinika, apteki. Miejsca do spacerów ze zwierzętami domowymi. Siłownia, sale fitness; FOK jest budowany z basenem i sekcjami sportowymi; Centrum Turystyki Ekologicznej Stankovo. Velorozhka; UO „Centrum Kreatywności Dzieci i Młodzieży”"; Biblioteka; Cafe „Motel”, „Dziadek Marchmy”"; River Bird z aktywnością wodną. Apartamenty w kompleksie mieszkaniowym “ Nowoczesne ” są wyposażone we wszystko, co konieczne. Wysokość sufitu - 2,6 m; Jastrych z cementu i piasku; Drzwi wejściowe metalowe; Nowoczesne dwukomorowe okna z podwójnymi szybami; Loggia szkliwiona; Instalacja wodno-kanalizacyjna ( łazienka, toaleta ); Mierniki zimnej i ciepłej wody; Okablowanie elektryczne z instalacją gniazd, przełączników i urządzeń pomiarowych; Telefonia i teleifikacja; Grzejniki grzewcze. Warunki udzielania pożyczek: Priorbank OJSC w ramach programu Green Real Estate.