Domy na sprzedaż w Marrakesz-Safi, Maroko

Willa w Marrakesz-Safi, Maroko
Willa
Marrakesz-Safi, Maroko
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Your agency Espace Home Immobilier offers you this villa of 600 m² with a beautiful plot of …
$2,06M
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Essaouira Province, Maroko
Dom 6 pokojów
Essaouira Province, Maroko
Sypialnie 6
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
This hotel enjoys a unique location: on the front line of the ramparts of Essaouira's UNESCO…
$735,600
Zostaw prośbę
Willa 9 pokojów w Marrakesz, Maroko
Willa 9 pokojów
Marrakesz, Maroko
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 12 000 m²
Liczba kondygnacji 1
$3,86M
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Willa 9 pokojów w caidat dOulad Hassoune, Maroko
Willa 9 pokojów
caidat dOulad Hassoune, Maroko
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 11 000 m²
Liczba kondygnacji 2
Palmpy Grove
$3,28M
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Marrakesz-Safi, Maroko

