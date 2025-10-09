Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Bar Municipality
  4. Komercyjne
  5. Lokale gastronomiczne

Restauracje na sprzedaż w Bar Municipality, Czarnogóra

nieruchomości komercyjne
118
hotele
63
pomieszczenia biurowe
11
Lokale gastronomiczne Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Lokale gastronomiczne 51 m² w Burtaisi, Czarnogóra
Lokale gastronomiczne 51 m²
Burtaisi, Czarnogóra
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/11
Seize a rare opportunity: a commercial unit for sale within Emerald Residence in Bar, Monten…
$90,799
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Lokale gastronomiczne 500 m² w Susanj, Czarnogóra
Lokale gastronomiczne 500 m²
Susanj, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 500 m²
Bar, dzielnica Shushan. Willa z basenem. Widok na morze i góry Odległość do morza 900 m. …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się