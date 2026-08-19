Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Monako

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Często zadawane pytania dotyczące nieruchomości w Monako
Czy nieruchomości na sprzedaż w Monako są przeznaczone dla obcokrajowców bez obywatelstwa?
Tak, istnieje możliwość kupna nieruchomości w Monako bez posiadania obywatelstwa. Aby kupić metry kwadratowe, wystarczy mieć paszport swojego kraju i otworzyć konto w jednym z lokalnych banków, aby przelać środki sprzedającemu.
Ile średnio kosztują nieruchomości w Monako?
Ceny lokalnych mieszkań i domów należą do najwyższych w Europie. Koszt mieszkania w Monako waha się od 35 000 do 52 000 euro za metr kwadratowy. Szczególnie drogie są nieruchomości zlokalizowane w rejonie Monte Carlo.
Czy można zdalnie kupić nieruchomość w Monako?
Tak, możliwy jest zdalny zakup nieruchomości bez konieczności podróżowania do Księstwa. W tym celu należy wystawić pełnomocnictwo ogólne dla lokalnej firmy zajmującej się nieruchomościami, która pomoże wybrać nieruchomość i sfinalizować transakcję.
W których dzielnicach cudzoziemcy częściej kupują nieruchomości w Monako?
Zagraniczni inwestorzy częściej wybierają Monte Carlo i Larvotto. Są to najbardziej elitarne dzielnice w Księstwie, oferujące szeroki wybór komfortowego zamieszkania. Fonvieille i Port Hercule również należą do najpopularniejszych lokalizacji, przyciągając nabywców pięknymi widokami na Morze Śródziemne.