Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Monako
  3. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Monako

;
5 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 55 m² w Monako, Monako
Nieruchomości komercyjne 55 m²
Monako, Monako
Powierzchnia 55 m²
Restauracja na sprzedaż w turystycznej i ruchliwej dzielnicy Monaco La Condamine. Powierzchn…
$1,84M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 104 m² w Monako, Monako
Nieruchomości komercyjne 104 m²
Monako, Monako
Powierzchnia 104 m²
Sprzedaż restauracji przy centralnej ulicy handlowej Monako w okolicy « Złoty Plac ». Powier…
$7,21M
Zostaw prośbę
Hotel w Monako, Monako
Hotel
Monako, Monako
Pokoje 596
Jest to unikalny luksusowy kurort w samym sercu Monako. W pełni odnowione pokoje i apartamen…
$1,32B
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 170 m² w Monako, Monako
Nieruchomości komercyjne 170 m²
Monako, Monako
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Położony w jednym z najbardziej prestiżowych budynków Monako, Saint André Residence, z usług…
$7,15M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 130 m² w Monako, Monako
Nieruchomości komercyjne 130 m²
Monako, Monako
Powierzchnia 130 m²
Sprzedaż restauracji przy centralnej ulicy z dobrym biegiem na prestiżowym Złotym Placu w Mo…
$2,31M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się