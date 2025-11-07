Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Mołdawia
  3. Ștefan Vodă District
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Stefan Voda District, Mołdawia

4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 350 m² w Talmaza, Mołdawia
Nieruchomości komercyjne 350 m²
Talmaza, Mołdawia
Powierzchnia 350 m²
Rent a dental office in the very center of the city!We offer for rent a spacious premises wi…
$4,200
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Talmaza, Mołdawia
Nieruchomości komercyjne
Talmaza, Mołdawia
Rent an office floor in the Vuzovsky business center | 8th floor | 500 m²📍Closed area|View o…
$5,000
Zostaw prośbę
Dochodowa nieruchomość 918 m² w Talmaza, Mołdawia
Dochodowa nieruchomość 918 m²
Talmaza, Mołdawia
Powierzchnia 918 m²
Obiekt inwestycyjny w samym sercu Odessy - budynek 918.6 m2 z projektem hotelu butikowego z …
$705,436
Zostaw prośbę
Magazyn 1 204 m² w Talmaza, Mołdawia
Magazyn 1 204 m²
Talmaza, Mołdawia
Powierzchnia 1 204 m²
Kompleks magazynowy zakończonyPowierzchnia: 1260 m2 124; Powierzchnia: 67 akrów 124; Fasada:…
$615,583
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się