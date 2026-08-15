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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Quintana Roo, Meksyk

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Mahahual
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5 obiektów total found
Mieszkanie 9 pokojów w Playa del Carmen, Meksyk
UP UP
Mieszkanie 9 pokojów
Playa del Carmen, Meksyk
Sypialnie 9
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 557 m²
Liczba kondygnacji 3
Exclusive multi unit Property niesamowite możliwości inwestycyjne, w najbardziej poszukiwany…
$1,70M
VAT
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Condo w Cancun, Meksyk
Condo
Cancun, Meksyk
Sypialnie 1
Powierzchnia 66 m²
We invite investors to invest in high-yield apartments in the Caribbean! We are pleased to p…
$190,600
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Willa 2 pokoi w Mahahual, Meksyk
Willa 2 pokoi
Mahahual, Meksyk
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Globalny projekt Costa Maya to kompleks mieszkalny z prywatną plażą, białym piaskiem i niesa…
$371,277
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom 1 pokój w Mahahual, Meksyk
Dom 1 pokój
Mahahual, Meksyk
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
GOBAL COSTA MAYA, a world-class development consisting of 1500 residences designed under an …
$140,043
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Willa 3 pokoi w Mahahual, Meksyk
Willa 3 pokoi
Mahahual, Meksyk
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Gobal Costa Maya Project   to kompleks mieszkalny z prywatną plażą, białymi piaskami i niesa…
$401,674
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Typy nieruchomości w Quintana Roo.

domy

Parametry nieruchomości w Quintana Roo, Meksyk

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