Domy na sprzedaż w La Crucecita, Meksyk

5 obiektów total found
Dom 3 pokoi w La Crucecita, Meksyk
Dom 3 pokoi
La Crucecita, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 684 m²
Located in Sector O, Huatulco. Dreaming of having your own piece of paradise, Casas Huazaacá…
$463,000



Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 2 pokoi w La Crucecita, Meksyk
Dom 2 pokoi
La Crucecita, Meksyk
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 3 396 m²
Do you dream of owning an affordable, free standing, single family home that is close to eve…
$426,000



Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w La Crucecita, Meksyk
Dom 3 pokoi
La Crucecita, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 4 716 m²
Do you dream of owning an affordable, free standing, single family home that is close to eve…
$474,000



Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w La Crucecita, Meksyk
Willa
La Crucecita, Meksyk
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 8 665 m²
Perched on a stunning cliffside, this exquisite oceanfront villa in Mirador Chahué, Huatulco…
$1,90M



Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w La Crucecita, Meksyk
Dom 3 pokoi
La Crucecita, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 2 843 m²
Discover the epitome of luxury living at Delonix Single Family Homes, a gated community in t…
$395,000



Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
