Domy na sprzedaż w Chicxulub Puerto, Meksyk

3 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Chicxulub Puerto, Meksyk
Dom 3 pokoi
Chicxulub Puerto, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 668 m²
These stunning two-story homes are located in Chicxulub, less than two blocks from Chicxulub…
$289,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w Chicxulub Puerto, Meksyk
Dom 3 pokoi
Chicxulub Puerto, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 293 m²
Discover this beautiful house at Casa del Mar, located in Progreso, Yucatán! This property i…
$289,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 2 pokoi w Chicxulub Puerto, Meksyk
Dom 2 pokoi
Chicxulub Puerto, Meksyk
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 796 m²
Get to know this cozy single family home at Di Mare development located in Chicxulub, Mérida…
$210,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
