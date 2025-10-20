Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Meksyk
  3. Chicxulub Puerto
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Chicxulub Puerto, Meksyk

mieszkania
3
domy
3
6 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Chicxulub Puerto, Meksyk
Dom 3 pokoi
Chicxulub Puerto, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 668 m²
These stunning two-story homes are located in Chicxulub, less than two blocks from Chicxulub…
$289,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w Chicxulub Puerto, Meksyk
Dom 3 pokoi
Chicxulub Puerto, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 293 m²
Discover this beautiful house at Casa del Mar, located in Progreso, Yucatán! This property i…
$289,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Chicxulub Puerto, Meksyk
Condo
Chicxulub Puerto, Meksyk
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 698 m²
Less than two blocks from the pristine shores of Chicxulub Beach, Dorada offers a perfect bl…
$175,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Chicxulub Puerto, Meksyk
Condo
Chicxulub Puerto, Meksyk
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 418 m²
Move-In Ready Beachside Living in Progreso! Welcome to Studios 72, where modern coastal livi…
$100,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Chicxulub Puerto, Meksyk
Condo
Chicxulub Puerto, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 324 m²
Discover Olamar, located in Chicxulub, Yucatan! This exclusive development offers the perfec…
$218,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 2 pokoi w Chicxulub Puerto, Meksyk
Dom 2 pokoi
Chicxulub Puerto, Meksyk
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 796 m²
Get to know this cozy single family home at Di Mare development located in Chicxulub, Mérida…
$210,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Estate Service 24Estate Service 24
Realting.com
Udać się