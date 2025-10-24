Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille na sprzedaż w Brisas de Zicatela, Meksyk

5 obiektów total found
Willa w Brisas de Zicatela, Meksyk
Willa
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 929 m²
Fall in love with this stunning 3 bedroom, 2 bathroom beachfront villa, offering 2,929 Ft2 o…
$749,000
Willa w Brisas de Zicatela, Meksyk
Willa
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 572 m²
Fall in love with this 1,572 Ft2 ocean-view villa. With 2 bedrooms, 2 bathrooms, and spaciou…
$315,000
Willa w Brisas de Zicatela, Meksyk
Willa
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 767 m²
Eco Villas La Flia situated on one of the most pristine beaches of Puerto Escondido, La Barr…
$1,60M
Willa w Brisas de Zicatela, Meksyk
Willa
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 743 m²
Obejmij współczesne wybrzeże życia z tej eleganckiej 1-sypialni, 1,5-łazienka willa znajduje…
$182,705
Willa w Brisas de Zicatela, Meksyk
Willa
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 840 m²
Fall in love with this 1,840 Ft2 ocean-view villa. Featuring 3 bedrooms, 2 bathrooms, and sp…
$349,000
