  1. Realting.com
  2. Meksyk
  3. Brisas de Zicatela
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Brisas de Zicatela, Meksyk

mieszkania
4
domy
6
10 obiektów total found
Condo w Brisas de Zicatela, Meksyk
Condo
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 679 m²
Own a luxurious 1,679 Ft2 condo at La Flia II, a beachfront development in La Barra, Puerto …
$750,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Brisas de Zicatela, Meksyk
Condo
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 237 m²
Located in the hot hub of La Punta Zicatela, Puerto Escondido!  This exclusive development c…
$408,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Brisas de Zicatela, Meksyk
Condo
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 087 m²
Located in the tranquil residential neighborhood of La Barra, Puerto Escondido. Altavista is…
$309,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Brisas de Zicatela, Meksyk
Willa
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 929 m²
Fall in love with this stunning 3 bedroom, 2 bathroom beachfront villa, offering 2,929 Ft2 o…
$749,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Brisas de Zicatela, Meksyk
Condo
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 893 m²
Luxury living just steps from Zicatela beach & market! Experience the ultimate coastal lifes…
$238,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Brisas de Zicatela, Meksyk
Willa
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 572 m²
Fall in love with this 1,572 Ft2 ocean-view villa. With 2 bedrooms, 2 bathrooms, and spaciou…
$315,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Brisas de Zicatela, Meksyk
Willa
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 767 m²
Eco Villas La Flia situated on one of the most pristine beaches of Puerto Escondido, La Barr…
$1,60M
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 9 pokojów w Brisas de Zicatela, Meksyk
Dom 9 pokojów
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 9
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 41 635 m²
Prime Ocean-View Investment Opportunity in Zicatela! Nestled just footsteps from the vibrant…
$1,90M
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Brisas de Zicatela, Meksyk
Willa
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 743 m²
Obejmij współczesne wybrzeże życia z tej eleganckiej 1-sypialni, 1,5-łazienka willa znajduje…
$182,705
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Brisas de Zicatela, Meksyk
Willa
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 840 m²
Fall in love with this 1,840 Ft2 ocean-view villa. Featuring 3 bedrooms, 2 bathrooms, and sp…
$349,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
