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Hotele na sprzedaż w Samorząd miasta Wilna, Litwa

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nieruchomości komercyjne
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2 obiekty total found
For Sale: 4* Hotel in Lithuania — €2,575,000 w Wilno, Litwa
For Sale: 4* Hotel in Lithuania — €2,575,000
Wilno, Litwa
Pokoje 33
Powierzchnia 1 515 m²
Na sprzedaż: 4 * Hotel na Litwie - €2575 000Turnkey dochodowy biznes w historycznym centrum …
$3,01M
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Hotel w Wilno, Litwa
Hotel
Wilno, Litwa
$26,43M
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