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Mieszkania na sprzedaż w Samorząd rejonu szyrwinckiego, Litwa

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Giełwany, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Giełwany, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 2/2
Gelvonų mslt., Širvintų r. został sprzedany odnowiony 65,76 m kw. 3-pokojowe mieszkanie. ZA…
$82,454
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w Samorząd rejonu szyrwinckiego, Litwa

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