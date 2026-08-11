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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Kekavas novads, Łotwa

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Kekavas pagasts
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4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne w Kekavas pagasts, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Kekavas pagasts, Łotwa
Na sprzedaż gruntów w Valdlauči dla prywatnych, handlowych, mieszkań, biur, magazynów itp. R…
$1,05M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Nieruchomości komercyjne w Kekavas pagasts, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Kekavas pagasts, Łotwa
Sprzedajemy dzia? ka 3,5 ha w pobli? u Ryga, Valdlauči do produkcji, magazyny, centrum logis…
$2,88M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Zakład produkcyjny 2 230 m² w Krogsils, Łotwa
Zakład produkcyjny 2 230 m²
Krogsils, Łotwa
Powierzchnia 2 230 m²
$815,179
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 7 194 m² w Kekavas pagasts, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 7 194 m²
Kekavas pagasts, Łotwa
Powierzchnia 7 194 m²
Liczba kondygnacji 2
Aktualne centrum handlowe & quot; Talava & quot; w gęsto zaludnionej części wypoczynkowej Ry…
$6,82M
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