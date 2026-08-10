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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Gulbenes novads, Łotwa

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1 obiekt total found
Dom 8 pokojów w Gulbene, Łotwa
Dom 8 pokojów
Gulbene, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 167 m²
Piętro 2
Przytulny prywatny dom na sprzedaż w idealnym miejscu w samym sercu Gulbene. Dom został częś…
$106,561
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Parametry nieruchomości w Gulbenes novads, Łotwa

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