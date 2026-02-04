  1. Realting.com
  2. Kazachstan
  3. Talgar District
  4. Nowe domy

Nowe domy w Talgar District, Kazachstan

Obwód ałmacki
5
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Wieś domków Komfort - 86
Wieś domków Komfort - 86
Wieś domków Komfort - 86
Wieś domków Komfort - 86
Wieś domków Komfort - 86
Pokaż wszystko Wieś domków Komfort - 86
Wieś domków Komfort - 86
Jibek joly, Kazachstan
od
$56,074
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny dwupoziomowy domek o różnych klasycznych układach o łącznej powierzchni 86 mkw. 1 - piętro: hol wejściowy, łazienka, kuchnia i salon. 2 - piętro: 3 sypialnie i łazienka. Dom jest ciepły i odporny na trzęsienia ziemi. Kupując taki domek, stajesz się także właścicielem z…
Deweloper
Там Курылыс
Zostaw prośbę
Wieś domków Prestizh - 199
Wieś domków Prestizh - 199
Wieś domków Prestizh - 199
Wieś domków Prestizh - 199
Wieś domków Prestizh - 199
Pokaż wszystko Wieś domków Prestizh - 199
Wieś domków Prestizh - 199
Jibek joly, Kazachstan
od
$73,140
Opcje wykończenia Gotowe
Nowoczesny komfortowy dom — w prosty sposób z trzema sypialniami na drugim piętrze i salonem z kuchnią na pierwszym piętrze. Technologia budowy kabin piankowych jest szczególnie popularna w Niemczech, Holandii i krajach skandynawskich, gdzie bloki są nazywane „cegłami”", ponieważ jako źró…
Deweloper
Там Курылыс
Zostaw prośbę
Wieś domków Milan
Wieś domków Milan
Wieś domków Milan
Wieś domków Milan
Wieś domków Milan
Wieś domków Milan
Jibek joly, Kazachstan
od
$29,256
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
Korzyści dla innych mieszkań: Funkcjonalny i ergonomiczny układ mieszkania; Obecność sypialni, salonu studia; Cała komunikacja centralna; Bezpłatne trasy transportu 25 minut od centrum miasta; Zdrowa ekologia, powietrze 2 razy czystsze niż w mieście; Perspektywy rozwoju miast…
Deweloper
Там Курылыс
Zostaw prośbę
TekceTekce
Wieś domków Valdek
Wieś domków Valdek
Wieś domków Valdek
Wieś domków Valdek
Wieś domków Valdek
Pokaż wszystko Wieś domków Valdek
Wieś domków Valdek
Jibek joly, Kazachstan
od
$19,504
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Korzyści dla innych mieszkań: Funkcjonalny i ergonomiczny układ mieszkania; Obecność sypialni, salonu studia; Cała komunikacja centralna; Bezpłatne trasy transportu 25 minut od centrum miasta; Zdrowa ekologia, powietrze 2 razy czystsze niż w mieście; Perspektywy rozwoju miast…
Deweloper
Там Курылыс
Zostaw prośbę
Wieś domków Stil - 100 126
Wieś domków Stil - 100 126
Wieś domków Stil - 100 126
Wieś domków Stil - 100 126
Wieś domków Stil - 100 126
Pokaż wszystko Wieś domków Stil - 100 126
Wieś domków Stil - 100 126
Jibek joly, Kazachstan
od
$57,293
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Opis: "„STIL” — nowoczesny, komfortowy i prosty dom z trzema sypialniami na drugim piętrze i salonem z kuchnią na pierwszym piętrze. Domy tego projektu są ciepłe i odporne na trzęsienia ziemi. Kupując taki dom, stajesz się również właścicielem strony. Pływający dach — jest wygodny! Le…
Deweloper
Там Курылыс
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się