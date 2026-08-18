Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces a 2 min de la mer et du tramway a bat yam

Ten piękny 5-pokojowy apartament położony jest w jednym z najbardziej popularnych obszarów Bat Yam, oferuje uprzywilejowane środowisko życia, zaledwie kilka minut spacerem od plaż i dworca tramwajowego. O powierzchni 120 m2, ten jasny esr nieruchomości idealny dla komfortu całej rodziny. Będziesz również cieszyć się przyjemny balkon 15 m2, idealne dla relaksujących momentów na zewnątrz. Apartament znajduje się na trzecim piętrze z windą w nowo odnowionym budynku, gwarantując spokój i jakość usług. Rzadka okazja do zdobycia dużej przestrzeni życiowej w samym sercu dynamiki i poszukiwany za sektorem. Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, skontaktuj się z nami dzisiaj.