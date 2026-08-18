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Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces a 2 min de la mer et du tramway a bat yam

Bat Jam, Izrael
od
$876,200
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Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces a 2 min de la mer et du tramway a bat yam
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ID: 39837
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    HaRav Kokis

O kompleksie

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Ten piękny 5-pokojowy apartament położony jest w jednym z najbardziej popularnych obszarów Bat Yam, oferuje uprzywilejowane środowisko życia, zaledwie kilka minut spacerem od plaż i dworca tramwajowego. O powierzchni 120 m2, ten jasny esr nieruchomości idealny dla komfortu całej rodziny. Będziesz również cieszyć się przyjemny balkon 15 m2, idealne dla relaksujących momentów na zewnątrz. Apartament znajduje się na trzecim piętrze z windą w nowo odnowionym budynku, gwarantując spokój i jakość usług. Rzadka okazja do zdobycia dużej przestrzeni życiowej w samym sercu dynamiki i poszukiwany za sektorem. Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, skontaktuj się z nami dzisiaj.

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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