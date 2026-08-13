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Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer kiriat yovel jerusalem

Jerozolima, Izrael
od
$2,647
;
8
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ID: 39817
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 13.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Moshe Kleinman, 12

O kompleksie

Przeniesienie
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Piękny nowy apartament z 4 pokojami, nigdy nie zamieszkały. • 85 m2 + 12 m2 balkon • Orientacja zachodnia • Czwarte piętro na 10 • Podnoszenie w trybie szabat • Mamad (sejf) w mieszkaniu • Apartament z prysznicem • Centralna łazienka z wanną • Klimatyzacja • Parking prywatny • Jaskinia

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Jerozolima, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer kiriat yovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$2,647
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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