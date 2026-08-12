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Dzielnica mieszkaniowa A vendre ein hayam hadera mini penthouse 5 piEces

Hadera, Izrael
od
$1,30M
;
8
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ID: 39815
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Arzei HaLevanon

O kompleksie

Przeniesienie
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BZH ?️ RE / MAX Hadera oferuje wyłącznie wyjątkowy produkt! Penthouse 5-pokojowy z wyjątkowym, niezakłóconym widokiem na morze i rezerwat przyrody Gador! Rzadka nieruchomość oferująca przestrzeń, komfort i spektakularne widoki. ✨ Aktywa mieszkania: ? Przestronne 5-pokojowe mieszkanie (125 m2) z inteligentną dystrybucją, ? Ogromna przestrzeń mieszkalna z bezpośrednim dostępem do wspaniałego tarasu 50 m2, ? Otwarty widok na morze i rezerwat Gador, wyjątkowa panorama, której nie mamy dość! ? Duża kuchnia doskonale dopasowana do entuzjastów kuchni, ? Apartament z łazienką, ? 3 inne pokoje, z ich łazienką, do rozmieszczenia zgodnie z życzeniem, ? Zabezpieczony pokój na górze, 2 windy, ? 2 prywatne miejsca parkingowe! ? Rzadka nieruchomość w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Hadera, z dostępem do morza, centrum handlowe dzielnicy, duży park, i z szybkim dostępem samochodem do autostrady, Mall Ha 'hof wsi handlowej, pociąg... ? Kto pierwszy, ten lepszy! Aby skontaktować się z nami: Ra 'hel' Haya Benguigui dyrektor departamentu Francophone w RE / MAX Hadera Licencja 313736

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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