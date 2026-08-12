Dzielnica mieszkaniowa A vendre ein hayam hadera mini penthouse 5 piEces

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BZH
?️ RE / MAX Hadera oferuje wyłącznie wyjątkowy produkt!
Penthouse 5-pokojowy z wyjątkowym, niezakłóconym widokiem na morze i rezerwat przyrody Gador!
Rzadka nieruchomość oferująca przestrzeń, komfort i spektakularne widoki.
✨ Aktywa mieszkania:
? Przestronne 5-pokojowe mieszkanie (125 m2) z inteligentną dystrybucją,
? Ogromna przestrzeń mieszkalna z bezpośrednim dostępem do wspaniałego tarasu 50 m2,
? Otwarty widok na morze i rezerwat Gador, wyjątkowa panorama, której nie mamy dość!
? Duża kuchnia doskonale dopasowana do entuzjastów kuchni,
? Apartament z łazienką,
? 3 inne pokoje, z ich łazienką, do rozmieszczenia zgodnie z życzeniem,
? Zabezpieczony pokój na górze, 2 windy,
? 2 prywatne miejsca parkingowe!
? Rzadka nieruchomość w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Hadera, z dostępem do morza, centrum handlowe dzielnicy, duży park, i z szybkim dostępem samochodem do autostrady, Mall Ha 'hof wsi handlowej, pociąg...
? Kto pierwszy, ten lepszy!
Aby skontaktować się z nami:
Ra 'hel' Haya Benguigui
dyrektor departamentu Francophone w RE / MAX Hadera
Licencja 313736
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Rekreacja
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