Dzielnica mieszkaniowa A vendre ein hayam hadera mini penthouse 5 piEces

BZH ?️ RE / MAX Hadera oferuje wyłącznie wyjątkowy produkt! Penthouse 5-pokojowy z wyjątkowym, niezakłóconym widokiem na morze i rezerwat przyrody Gador! Rzadka nieruchomość oferująca przestrzeń, komfort i spektakularne widoki. ✨ Aktywa mieszkania: ? Przestronne 5-pokojowe mieszkanie (125 m2) z inteligentną dystrybucją, ? Ogromna przestrzeń mieszkalna z bezpośrednim dostępem do wspaniałego tarasu 50 m2, ? Otwarty widok na morze i rezerwat Gador, wyjątkowa panorama, której nie mamy dość! ? Duża kuchnia doskonale dopasowana do entuzjastów kuchni, ? Apartament z łazienką, ? 3 inne pokoje, z ich łazienką, do rozmieszczenia zgodnie z życzeniem, ? Zabezpieczony pokój na górze, 2 windy, ? 2 prywatne miejsca parkingowe! ? Rzadka nieruchomość w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Hadera, z dostępem do morza, centrum handlowe dzielnicy, duży park, i z szybkim dostępem samochodem do autostrady, Mall Ha 'hof wsi handlowej, pociąg... ? Kto pierwszy, ten lepszy! Aby skontaktować się z nami: Ra 'hel' Haya Benguigui dyrektor departamentu Francophone w RE / MAX Hadera Licencja 313736