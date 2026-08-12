Dzielnica mieszkaniowa A vendre residence soho complexe prestigieux by towers

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Odkryj ten piękny apartament 5-pokojowy, przestronny, starannie utrzymany i idealnie zaprojektowany do komfortowego i wysokiej jakości życia rodzinnego.
✨ Około 125 m2 powierzchni mieszkalnej
✨ Położony na 4 piętrze z 8
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✨ Piękny taras o powierzchni około 12 m2
✨ Nowoczesna i w pełni wyposażona kuchnia, na zamówienie stolarza
✨ Master suite z dużą szafa wyposażona
✨ 2 łazienki i 2 toalety
✨ Automatyzacja domu / inteligentny system elektryczny
✨ Budynek sufitowy w głośnikach
✨ 2 prywatne miejsca parkingowe
✨ Prywatna piwnica o powierzchni około 8 m2, znajduje się na poziomie piwnicy
? Wiele zalet SOHO:
✔️ Nowoczesna i w pełni wyposażona siłownia
✔️ Studio sportowe
✔️ Centrum handlowe bezpośrednio w kompleksie
✔️ Superrynek
✔️ Wiele sklepów i usług w pobliżu
? Wyjątkowe środowisko życia, idealne dla rodziny szukającej komfortu, praktyczności, luksusu i prawdziwej jakości życia, ze wszystkimi niezbędnymi usługami w zasięgu ręki.
? Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, skontaktuj się z nami teraz.
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Hadera, Izrael
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