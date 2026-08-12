Dzielnica mieszkaniowa A vendre residence soho complexe prestigieux by towers

Odkryj ten piękny apartament 5-pokojowy, przestronny, starannie utrzymany i idealnie zaprojektowany do komfortowego i wysokiej jakości życia rodzinnego. ✨ Około 125 m2 powierzchni mieszkalnej ✨ Położony na 4 piętrze z 8 ✨ Otwórz widok ✨ Piękny taras o powierzchni około 12 m2 ✨ Nowoczesna i w pełni wyposażona kuchnia, na zamówienie stolarza ✨ Master suite z dużą szafa wyposażona ✨ 2 łazienki i 2 toalety ✨ Automatyzacja domu / inteligentny system elektryczny ✨ Budynek sufitowy w głośnikach ✨ 2 prywatne miejsca parkingowe ✨ Prywatna piwnica o powierzchni około 8 m2, znajduje się na poziomie piwnicy ? Wiele zalet SOHO: ✔️ Nowoczesna i w pełni wyposażona siłownia ✔️ Studio sportowe ✔️ Centrum handlowe bezpośrednio w kompleksie ✔️ Superrynek ✔️ Wiele sklepów i usług w pobliżu ? Wyjątkowe środowisko życia, idealne dla rodziny szukającej komfortu, praktyczności, luksusu i prawdziwej jakości życia, ze wszystkimi niezbędnymi usługami w zasięgu ręki. ? Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, skontaktuj się z nami teraz.