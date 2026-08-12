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Dzielnica mieszkaniowa A vendre residence soho complexe prestigieux by towers

Hadera, Izrael
od
$762,570
12.08.2026
$762,570
11.08.2026
$764,860
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11
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ID: 39812
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Ahad HaAm, 16

O kompleksie

Przeniesienie
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Odkryj ten piękny apartament 5-pokojowy, przestronny, starannie utrzymany i idealnie zaprojektowany do komfortowego i wysokiej jakości życia rodzinnego. ✨ Około 125 m2 powierzchni mieszkalnej ✨ Położony na 4 piętrze z 8 ✨ Otwórz widok ✨ Piękny taras o powierzchni około 12 m2 ✨ Nowoczesna i w pełni wyposażona kuchnia, na zamówienie stolarza ✨ Master suite z dużą szafa wyposażona ✨ 2 łazienki i 2 toalety ✨ Automatyzacja domu / inteligentny system elektryczny ✨ Budynek sufitowy w głośnikach ✨ 2 prywatne miejsca parkingowe ✨ Prywatna piwnica o powierzchni około 8 m2, znajduje się na poziomie piwnicy ? Wiele zalet SOHO: ✔️ Nowoczesna i w pełni wyposażona siłownia ✔️ Studio sportowe ✔️ Centrum handlowe bezpośrednio w kompleksie ✔️ Superrynek ✔️ Wiele sklepów i usług w pobliżu ? Wyjątkowe środowisko życia, idealne dla rodziny szukającej komfortu, praktyczności, luksusu i prawdziwej jakości życia, ze wszystkimi niezbędnymi usługami w zasięgu ręki. ? Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, skontaktuj się z nami teraz.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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