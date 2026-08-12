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Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel a vendre quartier neve ofer tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,33M
12.08.2026
$2,33M
11.08.2026
$2,33M
;
10
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ID: 39803
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
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Wyjątkowy Penthouse na sprzedaż - Neve Ofer District, Tel Awiw Uprzywilejowana lokalizacja z panoramicznym widokiem Ten apartament znajduje się na południe od Tel Awiwu, w dzielnicy Neve Ofer w pełnym odnowieniu. Położony na 14 piętrze nowego budynku, oferuje spektakularny widok na całe miasto, Bat Yam i morze. Luksusowa i jasna przestrzeń życiowa Z powierzchni 142 m2, penthouse ma duży jasny salon z nowoczesną kuchnią amerykańską, idealny do odbioru. Przestrzeń nocna obejmuje 4 sypialnie, w tym mamad i apartament rodzicielski dla większego komfortu i prywatności. Wyjątkowy taras z jacuzzi Taras 102 m2, wyposażony w jacuzzi, pozwala w pełni cieszyć śródziemnomorski klimat i wieczory na świeżym powietrzu. Penthouse 4 pokoje 142 m2 + 102 m2 taras Położony na 14 piętrze Mamad, piwnica i dwa miejsca parkingowe wliczone Jacuzzi i widok panoramiczny Cena: 6.990.000 szekli Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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