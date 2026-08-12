Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel a vendre quartier neve ofer tel aviv

Wyjątkowy Penthouse na sprzedaż - Neve Ofer District, Tel Awiw Uprzywilejowana lokalizacja z panoramicznym widokiem Ten apartament znajduje się na południe od Tel Awiwu, w dzielnicy Neve Ofer w pełnym odnowieniu. Położony na 14 piętrze nowego budynku, oferuje spektakularny widok na całe miasto, Bat Yam i morze. Luksusowa i jasna przestrzeń życiowa Z powierzchni 142 m2, penthouse ma duży jasny salon z nowoczesną kuchnią amerykańską, idealny do odbioru. Przestrzeń nocna obejmuje 4 sypialnie, w tym mamad i apartament rodzicielski dla większego komfortu i prywatności. Wyjątkowy taras z jacuzzi Taras 102 m2, wyposażony w jacuzzi, pozwala w pełni cieszyć śródziemnomorski klimat i wieczory na świeżym powietrzu. Penthouse 4 pokoje 142 m2 + 102 m2 taras Położony na 14 piętrze Mamad, piwnica i dwa miejsca parkingowe wliczone Jacuzzi i widok panoramiczny Cena: 6.990.000 szekli Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę.