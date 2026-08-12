Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel a vendre quartier neve ofer tel aviv

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Wyjątkowy Penthouse na sprzedaż - Neve Ofer District, Tel Awiw
Uprzywilejowana lokalizacja z panoramicznym widokiem
Ten apartament znajduje się na południe od Tel Awiwu, w dzielnicy Neve Ofer w pełnym odnowieniu. Położony na 14 piętrze nowego budynku, oferuje spektakularny widok na całe miasto, Bat Yam i morze.
Luksusowa i jasna przestrzeń życiowa
Z powierzchni 142 m2, penthouse ma duży jasny salon z nowoczesną kuchnią amerykańską, idealny do odbioru. Przestrzeń nocna obejmuje 4 sypialnie, w tym mamad i apartament rodzicielski dla większego komfortu i prywatności.
Wyjątkowy taras z jacuzzi
Taras 102 m2, wyposażony w jacuzzi, pozwala w pełni cieszyć śródziemnomorski klimat i wieczory na świeżym powietrzu.
Penthouse 4 pokoje 142 m2 + 102 m2 taras
Położony na 14 piętrze
Mamad, piwnica i dwa miejsca parkingowe wliczone
Jacuzzi i widok panoramiczny
Cena: 6.990.000 szekli
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Tel-Awiw, Izrael
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